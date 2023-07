Traffico Roma del 12-07-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) LuceverdeBuongiorno ben trovati in redazione Sonia cerquetani queste le ultime notizie sul Raccordo Anulareintenso con code tra la Casilina all’ardeatina in carreggiata in te ne puoi in esterna tra Casilina e la Tiburtina intenso anche sulle principali strade di accesso in città code sulla diramazioneSud tra Torrenova e raccordo anulare tra il raccordo la tangenziale sul tratto Urbano dellaL’Aquila è ancora sulla via Flaminia tra il raccordo via dei Due Ponti sulla Salaria tra lo svincolo per Fidene è l’aeroporto dell’Urbe si rallenta sulla Tiburtina da Setteville al Raccordo rallentamenti anche in tangenziale Tra la Salaria & via dei Campi Sportivi direzione Stadio Olimpico Sto montando ilpoi sulle principali strade che dal litorale portano capitale code su ...