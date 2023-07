Tour de France 2023 | tappa di oggi Clermont Ferrand-Moulins

(Di mercoledì 12 luglio 2023) È il giorno dei velocisti, 180 km con tre Gpm di quarta categoria Aldeè il giorno dei velocisti: l’undicesimasi svolge essenzialmente in piano con moderate alture tra Clermot-, 180 km con tre Gpm di quarta categoria. e passa dal dipartimento natale di Julian Alaphilippe, l’Allier, dopo 45 km di corsa. Attraverserà la città di Montluçon dove è cresciuto e ha vissuto fino a quando non si è trasferito ad Andorra subito dopo ilde2018. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

