Tour de France 2023 | Philipsen vince 11esima tappa | Vingegaard maglia gialla

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Jasperl'delde. Il corridore della Alpecin-Deceuninck si è imposto in volata nei 180 km da Clermont-Ferrand a Moulins. Il belga firma il quarto successo in questa edizione della Grande Boucle, e rafforza la sua leadership nellaverde valida per la classifica a punti.ha regolato Dylan Groenewegen e Phil Bauhaus. In classifica generale Jonasè sempre indavanti a Tadej Pogacar, staccato 17 secondi, e a Jai Hindley, terzo a 2'40. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

