Tour de France 2023 | ordine di arrivo e classifica undicesima tappa | Jasper Philipsen cala il poker a Moulins

Leggi su sportface

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Lae l’didell’delde, da Clermont Ferrand adopo 179,8 chilometri. Altra volata e altra vittoria per il dominatore, al quarto successo in altrettanti sprint andati in scena in questa Grande Boucle. Il belga della Alpecin Deceuninck, stavolta privo di Mathieu Van der Poel come ultimo uomo, ha comunque dettato legge bruciando nettamente Dylan Groenewegen e Phil Bauhaus. La cronaca – Nei primi chilometri si è immediatamente formata la fuga di giornata, con il gruppo voglioso di trascorrere una giornata tranquilla di relativo trasferimento. All’attacco sono andati tre corridori: Daniel Oss (Total Energies), Andrey Amador ...