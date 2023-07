Tour de France 2023 | Jasper completa il poker

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il belgaPhilipsen (Alpecin Deceunick) ha vinto l’undecima tappa del 110°deche ha portato i corridori da Clermont-Ferrand a Moulins attraverso 180 chilometri privi di difficoltà. Lo sprinter fiammingo ha così conquistato il suo quarto successo parziale in questa edizione della Grande Boucle, blindando in modo definitivo la maglia verde della classifica a punti dove ora, dall’alto di quota 323, può vantare un vantaggio di 145 lunghezze sulse Bryan Coquard (Cofidis), l’avversario meno lontano in graduatoria. Alla piazza d’onore si è classificato l’olandese Dylan Groenewegen (Team Jayco AlUla) che ha preceduto il tedesco Philip Bauhaus (Bahrain Victorious). La classifica generale è rimasta inalterata con il danese Jonas Vingegaard (Jumbo Visma) sempre in maglia gialla con un vantaggio di 17? ...