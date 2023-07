Tour de France 2023 in tv oggi | orario d’inizio mercoledì 12 luglio | programma RAI ed Eurosport | streaming

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ildeè ripartito fortissimo dopo il giorno di riposo: la Grande Boucle ha offerto grande spettacolo nella decima tappa vinta da Pello Bilbao, con una prima parte affrontata ad altissime velocità dal gruppo.torna ad esserci una chance per i velocisti nella tappa da Clermont-Ferrand a Moulins: 179.8 chilometri. La prima parte del percorso presenterà qualche insidia tra cui la Côte de Chaptuzat-Haut (1.9 km al 4.9%) e la Côte du Mercurol (2.9 km al 4.4%). Una volta superata questa seconda asperità, si proseguirà per alcuni chilometri in salita, prima di affrontare un tratto in gran parte pianeggiante che condurrà i corridori fino ai piedi della Côte de la Croix Blanche (1.7 km al 5.1%). Si scollinerà a una sessantina di chilometri dall’arrivo e non ci saranno particolari difficoltà verso il ...

Ilde2023 prosegue venerdì 14 luglio con la la tredicesima tappa, la Châtillon - Sur - Chalaronne - Grand Colombier di 137,8 chilometri. La frazione da disputarsi nel giorno della festa ...... Mathieu Van der Poel e Wout Van Aert: il belga resiste poco di più, poi si fa riassorbire dal gruppo e si mette in testa nell'ultima velocissima discesa verso Issoire, dove ilera arrivato una ...Giovedì 13 luglio va in scena la dodicesima tappa delde2023 , la Roanne " Belleville - en - Beaujolais di 168,8 chilometri. La frazione è collinare e si presenta come molto interessante vista la presenza di ben cinque GPM di seconda e terza ...

Tour de France, oggi la decima tappa Vulcania-Issoire: il percorso e dove vederla in tv la Repubblica

Lo dicevamo proprio nei giorni scorsi, nel nostro bilancio della prima settimana, che la Soudal Quick Step avrebbe dovuto cambiare in maniera radicale. A parte Evenepoel, la squadra belga non era più ...Eccoci alla prima tappa del Tour de France 2023 dopo il giorno di riposo numero 1 di 2. Qualcuno ieri ha fatto una sgambata, qualcun altro ha preferito i rulli, per altri c’è stato qualche minuto di c ...