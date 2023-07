Toscana | trasporto gratis per prestazioni terapeutiche | come cambia l' accesso ai voucher

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La giunta ha rivisto tetti e distanze, si riducono a tre le fasce Isee, ora più ampie, e sarà possibile usufruire dei benefici anche per tratti più brevi

La giunta ha rivisto tetti e distanze, si riducono a tre le fasce Isee, ora più ampie, e sarà possibile usufruire dei benefici anche per tratti più brevi ...La Regione Toscana modifica i criteri per l'accesso ai voucher per il trasporto sanitario. Ecco tutte le novità ...