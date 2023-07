Torna “Un’Americana a Fiumicino” | appuntamento il 15 luglio al Cetorelli

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un’esplosione di adrenalina, sport e passione sta per scuotereil prossimo sabato 15per “” che grazie all’ASD Atletica Villa Guglielmi fa il suo ritorno, promettendo una serata mozzafiato all’insegna delle emozioni. La quinta edizione di questa gara avvincente prenderà il via alle ore 18.30 presso la pista dello Stadio Vincenzo, e vedrà sfidarsi i migliori runners del Lazio. Tre le serie previste, ognuna composta da 15 atleti. I master apriranno la sfida, seguiti dalla serie femminile e dalla serie assoluta maschile, che includerà allievi, junior, promesse e senior under 34. La formula di questa competizione, ispirata al ciclismo, ha ormai conquistato un vasto pubblico in tutta Italia, suscitando entusiasmo e ammirazione. La gara di ...