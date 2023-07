Torino | si sgancia motore | operaio muore schiacciato mentre ripara auto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La vittima aveva 58 anni, dinamica da accertare Grave incidente sul lavoro questa mattina in un’officina meccanica torinese. Un58enne stavando un’posta su un ponte sollevatore quando, per cause in corso di accertamento, ilsi è improvvisamenteto cadendo addosso all’uomo che è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l’area e i tecnici dello Spresal. All’esame dei militari, che devono accertare l’esatta dinamica dell’accaduto, anche i filmati delle telecamere di sorveglianza di cui sono dotati i locali dell’officina. La salma è stata trasportata all’obitorio a disposizione dell’rità giudiziaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

La vittima aveva 58 anni, dinamica da accertare Grave incidente sul lavoro questa mattina in un'officina meccanica torinese. Un operaio 58enne stava riparando un'auto posta su un ponte sollevatore ...Dell'Utri: "Quello n'sura (non, ndr) , manco se...". Un patto di ferro Abbiamo riportato ... Marcello lascia Silvio per trasferirsi ae fare affari con Filippo Alberto Rapisarda, anche ...Ma la Cimo si: 'Occorre agire in fretta e con un progetto di riforma sanitaria chiaro, ma la manifestazione ha assunto una valenza ideologica e politica, riteniamo non sia il modo giusto per ...

