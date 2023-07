Torino | Schuurs sceglie la Premier? il Crystal Palace pronto a rilanciare

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Aumentano le possibilità di una partenza dadi Perr. Secondo La Stampa, sul centrale olandese arrivato dodici mesi fa dall'Ajax sarebbe pronta una convincente offerta del, che metterebbe sul piatto un robusto quadriennale per il giocatore e circa 35 milioni di euro...

Mercatoai saluti, Toro riecco Hien. Rassegna stampa, le prime pagine dei quotidiani sportivi esteri del 12 luglio 2023Ecco anche alle prime pagine dei principali quotidiani esteri di ...Il sostituto dialIlpotrebbe cedere Perrin questa sessione estiva di Calciomercato , anche il calciatore starebbe premendo per la cessione. La valutazione si aggira ...La storia trae ilsarebbe arrivata già all'epilogo. Possibile futuro in Premier per il centrale olandese Tra i nomi più chiacchierati di questa sessione di calciomercato c'è sicuramente quello di ...

Da Torino: "Schuurs era seguito dal Napoli, ma andrà in Premier League" Tutto Napoli

Jurgen Klopp vuole Perr Schuurs del Torino. Come riporta The Sun il Liverpool vorrebbe acquistare il centrale olandese, su cui però c'è ...Tra la Dea e i granata è testa a testa per il difensore dell'Udinese: bergamaschi disposti a spendere 10 milioni più 2 di bonus, ma prima devono vendere Scalvini o Palomino ...