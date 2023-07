Torino Film Festival | tutto come da piani del ministro Sangiuliano | Giulio Base sarà il nuovo direttore della rassegna

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ildeldal 2024.ilfattoquotidiano.it aveva annunciato, l’attore, regista, ed ex partecipante a L’isola dei famosi, era il candidato apprezzato e voluto dale dal governo Meloni nel ruolo che fu, tra gli altri, di Alberto Barbera, Nanni Moretti e Gianni Amelio. “La scelta del Comitato di Gestione diè maturata valutando molto positivamente il progetto presentato”, hanno affermato i membricommissione. “Oltre alle caratteristiche del candidato che presenta profonda conoscenza del cinema esua storia, spiccato gusto sia per il cinema ...

Giulio Base è il nuovo direttore artistico del Torino Film Festival ed entrerà in carica nel 2024 per la 42° edizione. Sarà presentato ufficialmente al termine del 41° Torino Film Festival, diretto da Steve della Casa, che si svolgerà dal 24 ...

