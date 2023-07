Torino | Buongiorno | «Contentissimo del rinnovo»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ilha rinnovato con Alessandro: per lui prolungamento di contratto fino al 2028: di seguito le sue parole Ilrinnova con Alessandro. Il centrale dei granata prolunga la sua permanenza fino al 2028. Di seguito le sue parole. Bongio ha un messaggio per voi #SFT pic.twitter.com/Ey7J3NXedL —Football Club (@FC 1906) July 12, 2023 «Sonodi aver rinnovato. Ringrazio la società e tutti quelli che hanno avuto fiducia in me. Saluto tutti i tifosi, vi mando un grande abbraccio e vi aspetto allo stadio. Forza Toro!»