Tommaso Laquintana vola a Brindisi | “Felice di essere qui”

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si muove rapidamente il mercato nella Lega Basket A, con tutti i club pronti a rafforzare i rispettivi roster per centrare i prossimi obiettivi stagionali che hanno individuato. Uno degli ultimi movimenti vede come protagonista Happy Casa: il club pugliese ha messo sotto contratto, ex cestista di Germani Brescia. Le prime parole dida giocatore di Happy Casa: “Saluto Brescia con grande affetto” “A chi m’ispiro? Gianluca Basile. Abbiamo giocato assieme a Capo d’Orlando, è lì che l’ho conosciuto – ha dettoa La Gazzetta di–. È nata una grande amicizia, siamo come due fratelli. Ci vediamo ogni estate, andiamo in vacanza insieme. Poi c’è Kobe ...