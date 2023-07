Tiziano Ferro dona 200mila euro alle popolazioni dell’Emilia Romagna

L'occasione era il concerto di, un momento veramente magico per vivere insieme l'occasione. Attesa, e inevitabile, la reazione degli haters , che hanno rimarcato il "fattore toy - boy",...MILANO - Paola & Chiara lanciano la nuova versione di un loro vecchio successo, 'Vamos a bailar', con la partecipazione straordinaria die il contributo del dj Gabry Ponte. Il brano, che non è contenuto nell'ultimo album delle sorelle Iezzi 'Per sempre', esce dunque soltanto come singolo ed è on air da oggi, 12 luglio, ...... esce infatti 'Vamos a Bailar with', la riedizione, con una travolgente produzione firmata da Gabry Ponte, di un brano che ha dominato le classifiche degli anni zero, facendo ballare ...

BOLOGNA - Tiziano Ferro, che ieri sera si è esibito sul palco dello stadio Dall’Ara di Bologna, ha deciso di devolvere 200mila euro a favore delle ...È uscito oggi nei vari store on line il remix targato Gabry ponte del vecchio successo delle due sorelle Iezzi con un bonus in più: la voce di Tiziano Ferro ...