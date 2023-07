Titan | un lungo e terribile minuto prima della tragedia Ecco cosa hanno vissuto i passeggeri

(Di mercoledì 12 luglio 2023), uni cinquedel sottomarino L’ingegnere spagnolo José Luis Martín ha individuato la possibile causa dell’incidente al sottomarino. Secondo l’esperto, potrebbe essersi verificato un guasto elettrico che potrebbe aver fatto perdere stabilità al sottomarino. Di conseguenza, ilha perso la spinta propulsiva che gli permetteva di tornare in superficie, facendolo precipitare verso il fondale ad una notevole velocità con l’oblò rivolto verso il basso. L’implosione del sottomarino, dunque non è stata immediata, ma si sarebbe verificata dopo circa un ...

I passeggeri che sono morti sul sommergibile Titan sarebbero stati a conoscenza del proprio destino per un minuto prima dell'implosione. Secondo l'ingegnere spagnolo José Luis Martín, un guasto elettrico potrebbe aver fatto perdere ...

Oceangate ha deciso di sospendere tutte le operazioni in programma dopo che lo scorso 18 giugno è imploso il Titan ...I passeggeri che sono morti sul sommergibile Titan si sarebbero resi conti del destino a cui andavano incontro per un lungo minuto prima dell'implosione. A sostenerlo è l'ingegnere spagnolo José Luis ...