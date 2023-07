Titan | ultimo minuto di orrore per i passeggeri al buio prima della catastrofe

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ia bordo del sommergibileavrebbero avuto undi tempodell’implosione per rendersi contotragedia imminente . E’ quanto sostiene l'esperto di sottomarini spagnolo, José Luis Martín citato dal portale online Nius. Martin ha ipotizzato che il sommergibile possa aver perso stabilità a causa di un guasto elettrico, che lo ha lasciato senza propulsione, facendolo...

Titan, ultimo minuto di orrore per passeggeri prima catastrofe

