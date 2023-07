Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2023 | Tammaro Cassandro argento nello skeet

(Di mercoledì 12 luglio 2023)ha vinto la medaglia d’nella tappa dideldidel Garda, in provincia di Brescia. L’azzurro dello, sulle pedane gardesane, è entrato in finale col 124/125 +2 e questo gli ha garantito il secondo dorsale nella corsa alle medaglie. Nel round conclusivo si è mantenuto in prima posizione duellando a lungo con Hansen, ma il danese l’ha spuntata 56/60 a 55/60. Sale sul podio anche il finlandese Kallioinen con 47/50. Fuori dalla finale e settimo Gabriele Rossetti, mentre Luigi Agostino Lodde si è fermato in undicesima piazza. In campo femminile, per appena un piattello Diana Bacosi, già medaglia d’oro e d’alle ultime due Olimpiadi, è fuori dalle ...

Prima di liberarlo in, lo ferirono. L'uccello cadde nell'accampamento nemico con lo stomaco pieno: lo strano gonfiore fu notato e così anche l'abbondante pasto, inducendo gli assedianti a ...... ore 19.00, Panozzo Editore organizza la presentazione del libro Le ricette d'e' Gnaf a cura di Piero Meldini presso il ristorante "Notevolo" (ex), in via Marecchiese 387 a Rimini. Le ...Una passerella di atleti al Galà dello Sport di ieri sera dell'Anticoin occasione della tredicesima edizione dell'ATV Tennis Open. Durante l'evento, presentato sul palco da Simona Rolandi, hanno ricevuto un premio alla carriera la fondista Manuela Di Centa, ...

Tiro a Volo, Coppa del Mondo Skeet: Cassandro argento a Lonato del Garda Ottopagine

Arriva il primo podio per l'Italia del tiro a volo a Lonato del Garda, località della provincia di Brescia che sta ospitando questa settimana la sesta tappa di Coppa del mondo 2023. Nell'ultimo segmen ...Ha accusato un po' di pressione Chiara Cainero, atleta che ha centrato il sesto posto in finale nello skeet femminile in occasione della Coppa del Mondo 2023, sesto appuntamento del circuito in fase d ...