Tiro a volo | Coppa del Mondo Lonato 2023 | Cainero sesta nello skeet | doppietta USA con Vizz e Simonton

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ha accusato un po’ di pressione Chiara, atleta che ha centrato il sesto posto in finalefemminile in occasione delladel, sesto appuntamento del circuito in fase di svolgimento in questi giorni aDel Garda (Brescia)., che aveva chiuso in modo brillante le qualifiche cercando il terzo posto agli shoot off dietro Rhode e Scocchetti (in gara solo per il ranking), si è resa artefice di un ultimo atto leggermente impreciso, dove ha rotto 13 piattelli su 20, piazzandosi alle spalle della messicana Gabriela Rodiguez, quinta con 24/30, e della kazaka Assem Orynbay, quarta con 32/40. La gara è stata vinta con margine dalla statunitense Dania Joi, abile a rompere 54 piattelli su 60, ...