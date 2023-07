“The Woman in Me” | il memoir di Britney Spears

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il 24 ottobre 2023 uscirà in contemporanea mondiale Edito da Longanesi, il 24 ottobre esce il libro di, “Thein Me”. Il volume racconta per la prima volta della vicenda giudiziaria vissuta dall’artista che nel 2021 si è liberata della tutela legale e non solo del padre. Thein Me è un racconto coraggioso che arriva dritto al cuore, una storia che parla di libertà, fama, maternità, sopravvivenza, fede e speranza. Leggi anche: Come sta? Il padre lancia l’allarme e per i fan sarebbe morta Icona pop e vincitrice di un Grammy Award e di numerosi dischi di platino,è una delle artiste di maggior successo e più celebrate nella storia della musica. A oggi vanta quasi 150 milioni di copie ...

in Me arriver in libreria il 24 ottobre. stata svelata la data d uscita diin Me , il libro autobiografico a firma di Britney ...Britney Spears ha svelato su Instagram copertina, titolo e data di uscita del suo libro . Un'autobiografia in cui racconta la sua vita fatta di trionfi, cadute e rinascite. Il libro, "in Me", è in uscita il 24 ottobre 2023. La Spears è un'icona della musica pop. Ma la sua autobiografia va oltre la superficie di una celebrità e racconta la storia di una donna fragile e ...in me", l'autobiografia di Britney Spears, in arrivo a ottobre, è già il 'caso editoriale dell'anno' La cantante ha svelato su Instagram cover, titolo e data di uscita del libro in cui ...

Britney Spears pubblicherà il suo memoir “The Woman in Me” a ottobre Il Libraio

Iowa's Republican-controlled legislature voted to pass a bill banning most abortions at six weeks late Tuesday night, sending the bill to Gov. Kim Reynolds's (R-IA) desk, where she is expected to sign ...Forty years ago, a teenager balancing young motherhood with her high school education walked into an Economic Mobility Pathways shelter in Brighton. Now, former Boston Acting Mayor Kim Janey returns t ...