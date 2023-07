The Jackal Meta-Show | 4 attori | 2 robot | infiniti universi | in diretta il 14 luglio alle 12 | 30

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un progetto unico che coniuga l'audiovisivo, la didattica a distanza, la ricerca e la tecnologia nel multiverso e che vede coinvolti i The. Presentato oggi al MAXXI l'evento interattivo The. 4, 2. Un racconto di una commedia esilarante ambientata nel multiverso con un eccezionale cast-umano: i The(Aurora Leone, Gianluca Fru, Ciro Priello e Fabio Balsamo), Simone Ruzzo in Ugoe Ugo di Fenza in Junior Ultra Autom (Juà). Lo, che si terrà il 14ore 12:30, nasce da un'idea di Manuela Cacciamani e Gennaro Coppola che la producono con One More Pictures in collaborazione ...

di Andrea Guglielmino Viene presentato a Roma al Museo MAXXI dell'Auditorium l'evento interattivoMeta - Show. 4 attori, 2 robot, infiniti universi . E' il racconto di una commedia divertente, ambientata nel contesto di un particolare 'multiverso', che ha per protagonisti i celebri ...Nell'ambito del rapporto fra new media e creators digitali,e Onemore Pictures presenteranno il progettoMeta show , un live show che coniuga le più moderne tecnologie applicate ...Alla conduzione il noto duo dei: Aurora Leone e Gianluca Colucci .

Cos'è il The Jackal Meta-Show: segui la diretta WIRED Italia

Ideal as a starter home or something manageable to downsize into, this superb home offers unsurpassed security in the heart of Jackal Creek Estate. Located on the 18 hole premier golf course. As you ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Selezionare ...