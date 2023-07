(Di mercoledì 12 luglio 2023) Max(US RAI) Un nuovo comedydedicato a “brillanti celebrities” attende i telespettatori di Rai2. Nella prossima stagione televisiva, Maxsarà infatti alla guida di The, il cui debutto è previsto per lunedì 11 settembre 2023 in prima serata. Sei appuntamenti nei quali i concorrenti (famosi) dovranno imparare a destreggiarsi nel. Indicato alla presentazione dei palinsesti con il titolo provvisorio Veramente Falso, il format è abbastanza semplice: in ogni puntata, le celebrità dovranno improvvisare e mettersi inimitando personaggi, oggetti, dialetti, suoni e addirittura colleghi deldello spettacolo. Per farlo, dovranno però fare i conti con un ‘grande’ ...

The Fake Show: Max Giusti fa mettere in gioco alcune ‘celebrities’ nel mondo delle imitazioni DavideMaggio.it

Un nuovo comedy show dedicato a “brillanti celebrities” attende i telespettatori di Rai2. Nella prossima stagione televisiva, Max Giusti sarà infatti alla guida di The Fake Show, il cui debutto è prev ...BIS Chennai branch office found fake ISI marks on 20L water containers during a raid at Viva Foods & Beverages Unit. 47 containers with multiple brand names were seized. Firm lacked valid BIS licence ...