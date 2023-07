The Birth Of A Nation – Il risveglio di un popolo | la storia vera che ha ispirato il film

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 12 luglio 2023) TheOf A– Ildi unstorico del 2016, è liberamentealladella rivolta guidata dallo schiavo Nat Turner, nella contea di Southampton, in Virginia, nell’estate del 1831. Considerata dagli storici una delle ribellioni più significative, lungo la strada che poi avrebbe portato all’abolizione della schiavitù negli Stati Uniti, la rivolta non ebbe però successo, e anzi spinse i legislatori a promulgare leggi più stringenti riguardo la libertà di educazione e istruzione degli schiavi. Nato schiavo nel 1800 nella piantagione Turner, Nat, come era stato battezzato dal padrone e capofamiglia Benjamin Turner, mostra fin da piccolo un’innata propensione all’apprendimento, e impara a leggere e scrivere in ...