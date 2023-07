Test Invalsi | peggiorano le performance degli studenti italiani e aumentano i divari territoriali | “E’ una situazione di emergenza”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il livello d’istruzione e formazione del nostro Paese peggiora. Nessun passo in avanti ma solo indietro. Dopo un lieve miglioramento dei risultati delledei nostrinel 2022, si torna ai livelli del 2019. In italiano e matematica non si salva nessuno: i peggioramenti (a differenza di altri anni) ora si vedono anche alla primaria. Tiene solo l’inglese. E dopo cinque anni (2018-2023) dal diploma di scuola media il 10,8% dei ragazzi ha subito un ritardo perché è stato bocciato e il 10,4% è disperso (stiamo parlando di 57.419su 553.626 licenziati in terza media). La fotografia arriva dall’che stamattina ha presentato in Parlamento i dati delle prove somministrate quest’anno (costo dell’operazione 4,9 milioni di euro) alla presenza del ministro dell’Istruzione e del merito Giuseppe ...

I risultati, tuttavia, tardano a manifestarsi, come mostrano iin sede Ocse (Pisa e Piaac) e in quello nazionale () il cui esito colloca finora il Paese tra le ultime posizioni nelle ......dell'Esame di Stato concentrandosi (e non li si può criticare per questo) sul superamento dei...da una prova computer - based diversa per ogni indirizzo di studi (sul modello prove), il ...I risultati sono questi: sforniamo diplomati bocciati aie laureati che non conoscono l'ortografia. Del resto, siamo il Paese che ha perfino creduto a Beppe Grillo quando diceva che uno ...

Test Invalsi, peggiorano le performance degli studenti italiani e aumentano i divari territoriali:… Il Fatto Quotidiano

Peggiora il rendimento degli studenti italiani secondo il rapporto Invalsi 2023. Il confronto degli esiti della scuola primaria mostra un indebolimento in tutte le discipline. (ANSA) ...Si sentono ancora gli effetti del Covid, ma scende la dispersione implicita e migliorano i risultati in inglese. Un inaspettato peggioramento alle scuole elementari. Le differenze tra le regioni del N ...