Tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato a Milano

Di Rubba è anche ex presidenteLombardia Film Commission ed ex direttore amministrativo del Carroccio al Senato. La condanna in una tranche di indagine, coordinata dall'aggiunto Eugenio Fusco e ...Le quattro vincitriciprima selezione (Sara Belardinelli, Asia Bravi, Emma Croce, Anthares ... Alfredo Bardozzelli, segretario Ancona MFE; Lorenzo Giammarchi,MFE Ancona; Amanda ...... il nome di Berlusconi sarà inserito per sempre nello storico simbolo forzista, passato nelle mani del nuovoFabio Roscioli, legale anchefamiglia del Cavaliere. All'Hotel Parco dei ...

Il tesoriere della Lega Alberto Di Rubba condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato Il Fatto Quotidiano

È stato condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro, Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale dell ...È stato condannato a 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro, Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale dell ...