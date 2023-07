Terzo polo | “colombe” in pressing su Renzi e Calenda | intesa subito o sarà flop alle Europee

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Divisi su tutto, ma costretti all’unità. Bastava guardarli mentre al Senato assistevano al dibattito sull’informativa della ministra Santanché per capire che Matteoe Carlosono messi molto peggio dei separati in casa. Che almeno si parlano. Il leader di Italia Viva e quello di Azione, invece, manco si guardano. Quel poco di comunicazione che tra loro residua o è affidato ai rispettivi sottopancia o si riversa sui social e sulle agenzie di stampa sotto forma di insulto. Memorabili quelli volati tra i due all’indomani della rottura delvorrebbe avvicinarsi al centrodestra. Per sabotarlo Ricordate? «è pazzo, ha sbagliato il dosaggio delle pilloline». E, di rimando: «Matteo pensa di essere il marchese del Grillo, ma ormai ...

Terzo polo, Matteo Renzi ed Enrico Costa riprovano a dialogare partendo dalla Giustizia LaVoceDiAlba.it

