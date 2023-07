Tentatrice insultata a Temptation Island | come ha reagito appena è andato in onda

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nel corso della terza puntata diabbiamo assistito ai fidanzati Ale e Federico che si sono creati due storielle parallele con il tentatore Lollo e laCarmen. Di fatto i due si considerano entrambi single ma quando lei ha richiesto il falò di confronto per uscire dalla trasmissione lui ha rifiutato. Ale e Federico “tagliati” da: lei richiede il falò ma lui non si presenta https://t.co/xpcTxPMcKv #— BICCY.IT (@BITCHYFit) July 10, 2023 Nonostante Alessia “Ale” Ligotti aabbia limonato con il tentatore Lorenzo “Lollo” Di Curzio, quando ha visto il suo fidanzato Federico amoreggiare con laCarmen si è molto arrabbiata ...

Temptation Island, Isabella e Manu e le altre coppie vicine al ... Dire

La terza puntata di Temptation Island 2023 non delude gli assidui telespettatori. Insulti, tradimenti e cedimenti, non manca nulla. Perla continua a sentirsi La principessa sul pisello, Giuseppe ...Daniele deluso si avvicina molto ad una tentatrice: la reazione della fidanzata In quest'ultima puntata di Temptation Island ampio spazio è stato dedicato ...