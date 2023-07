Tenta di rapire una bambina di sei anni | lei lo mette in fuga mordendogli il braccio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Stava giocando vicino casa quando uno sconosciuto l’ha afferrata per unndo di trascinarla con sé. Ma la vittima delto rapimento, unadi appena sei, ha reagito mordendo l’uomo sul– che a quanto pare è caduto perdendo momentaneamente l’equilibrio – ed è fuggita a gambe levate, allertando poi la sua famiglia, che ha fatto arrestare l’aggressore. La vicenda, riportata da Nbc News, è avvenuta lo scorso giovedì negli Stati Uniti, in Florida: la protagonista, unaafroamericana, stava giocando insieme ai fratelli nel cortile dell’appartamento in cui abita con la propria famiglia. Ad un certo punto il gruppetto ha notato nelle vicinanze un Suv bianco sospetto, da cui è sceso un uomo sconosciuto. I fratelli, in preda al panico, ...