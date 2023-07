Tennis | Wimbledon Sabalenka e Jabeur volano in semifinale

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La bielorussa piega la Keys in due set, la tunisina batte la Rybakina al terzo. LONDRA (INGHILTERRA) - Arynasi è qualificata per le semifinali del singolare femminile di, terza prova stagionale del Grande Slam. in scena sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet

C'è il bianco dei giocatori in campo, come da protocollo, ma anche il rosso e il verde che resistono nel tabellone del torneo dipiù prestigioso al mondo. Sventola il tricolore a......- Aryna Sabalenka si è qualificata per le semifinali del singolare femminile di, terza prova stagionale del Grande Slam. in scena sui campi in erba dell'All England Lawnand Croquet ...NewsC'è la rivincita in quel di. Ai quarti di finale, all'All England Club viene riproposta la finale della scorsa edizione tra Ons Jabeur e Elena Rybakina . Vince la ...

Bordighera come Wimbledon: un acquerello «data» l’anno d’ingresso del tennis in Italia: il 1877, lo stesso... Corriere della Sera

L'altoatesino è solo il terzo italiano della storia a riuscire a raggiungere la semifinale di un torneo da sempre ostico per gli azzurri. L'unica finale disputata quella di Berrettini due anni fa.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.34 Sta per iniziare il match che precede la sfida tra i due giovanissimi: sul centrale Ons Jabeur incrocia la campionessa in carica Elena Rybakina per l'ac ...