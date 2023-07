Tecnologia e innovazione al centro della guerra Il punto a Vilnius

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Gli avvenimenti in Ucraina hanno reso ancor più chiaro quanto sia rilevante l’incidenzasul campo di battaglia e di come stia cambiando lain sé. Dalla competizione strategica, che passa anche per l’, al Defence innovation accelerator for the North Atlantic (Diana) sono stati numerosi i temi aldel panel “Tech talk: sfruttare le tecnologie emergenti per ottenere vantaggi strategici”, moderato dalla reporter Teri Schultz e tenutosi in occasione del Nato Public Forum, che si tiene in concomitanza del vertice didell’Alleanza atlantica. Sinergia più stretta con i privati “Continuo a riferirmi allarusso-ucraina come a una Primamondiale combattuta con ladel XXI ...