Taxi abusivi | al via la campagna di Regione Lombardia a Linate | Malpensa e stazioni ferroviarie

Messaggi video che sui maxischermi invitano i cittadini a utilizzare solo iregolari e non quelli fuori legge. Ha preso il via ieri la campagna di sensibilizzazione contro ipromossa dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia negli aeroporti di Malpensa e Linate. Nei prossimi giorni sarà estesa nelle stazioni di Ferrovie Nord e resterà attiva sino ...Ha preso il via, martedì 11 luglio, la campagna di sensibilizzazione contro ipromossa dall'assessorato alla Sicurezza di Regione Lombardia negli aeroporti di Malpensa e Linate. Nei ...Le grafiche della nuova campagna Molto da fare sul fronte della sosta pericolosa Il contrasto aiè una delle due priorità indicate nei protocolli di collaborazione che coinvolgono ...

Taxi, al via campagna Regione contro abusivi a Malpensa, Linate e ... Lombardia Notizie Online

L'iniziativa è stata illustrata durante una conferenza stampa all'aeroporto di Malpensa dagli assessori regionali Romano La Russa (Sicurezza, Protezione Civile) e Franco Lucente (Trasporti, Mobilità s ...Messaggi video che sui maxischermi invitano i cittadini ad utilizzare solo i taxi regolari e non quelli fuori legge. Ha preso il via oggi la campagna di sensibilizzazione contro i taxi abusivi promoss ...