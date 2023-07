Taranto | maxi tenda abusiva al mare | rimozione e multa da 500 euro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Una famiglia proveniente da Bari si è recata a Manduria, nella provincia di, per trascorrere una giornata in spiaggia tutti insieme. Hanno installato un tendone-gazebo di circa 30 metri quadrati vicino alla Riserva Naturale della foce del fiume Chidro, con vista sul. Tuttavia, la presenza di questa "struttura" dotata di finestre non è passata inosservata agli occhi dei residenti. Attraverso il movimento politico "Azione Messapica", i residenti hanno denunciato l'abuso sui social media. Le foto della tendostruttura sono diventate virali, attirando l'attenzione delle autorità locali. In seguito all'intervento congiunto dei carabinieri e della polizia locale, la tendostruttura è stata smantellata. Inoltre, la famiglia ha ricevuto unadi 500per l'occupazione

