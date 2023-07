Taranto | famiglia installa maxi tenda in riva al mare | rimozione e multa di 500 euro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Unadel Barese si trovava in spiaggia a Manduria, in provincia di, e ha pensato bene dire un tendone-gazebo inal, non lontano dalla Riserva Naturale della foce del fiume Chidro, per trascorrere delle giornate tutti insieme. Una struttura di circa 30 metri quadri con tanto di finestre piuttosto vistosa e ingombrante, come hanno notato i residenti, i quali tramite il movimento politico “Azione Messapica”, hanno denunciato l’abuso sui social. Le foto sono presto diventate virali e hanno spinto carabinieri e polizia locale ad intervenire per smantellare il tendone. Per la, che sperava così di risparmiare, arla beffa: unada 500per l’occupazione abusiva.

