Tale e quale show 13 | Carlo Conti svela i nomi dei concorrenti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Siamo in pieno periodo di vacanze, ma i preparativi per la nuova edizione diproseguono incessantemente, per essere pronti alla prima puntata della 13esima edizione, che andrà in onda su Rai 1 il prossimo 22 settembre. Come succede sin dalla prima edizione del 2012, padrone di casa e conduttore dellodelle imitazioni musicali, sarà, che, sul suo profilo instagram, ha ufficializzato idei dieciche parteciperanno al varietà prodotto dalla Rai e da Endemol Shine Italy.13 in onda dal 22 settembre Venerdì 22 settembre in prima serata su Rai 1, tornerà, a distanza di ...