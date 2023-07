Supermercati | è bufera sulla nota marca di assorbenti | Allo stesso prezzo di prima danno un prodotto in meno

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 12 luglio 2023), i consumatori sono stanchi di spendere sempre più e far finta di non accorgersene. In loro soccorso arriva però Massimiliano Dona, avvocato ed esperto del settore marketing: ecco quale marchio smaschera questa volta La questione della gratuità degliè un tema di dibattito e interesse crescente in molte parti del mondo. In alcuni Paesi, come la Scozia, l'assortimento di prodotti per l'igiene mestruale è stato reso gratuito e accessibile nelle scuole e in altri luoghi pubblici. Ciò è stato fatto per affrontare il problema dell'accesso limitato agliper alcune persone a causa di difficoltà finanziarie. L'idea di rendere gratuito questo servizio si basa sul fatto che l'igiene mestruale sia un diritto umano fondamentale. Tuttavia, l'implementazione della gratuità deglipuò ...