Superman | Legacy | James Gunn spiega | Ecco perché ci saranno tanti eroi DC

- Pubblicità - Come ormai noto,vedrà David Corenswet nel ruolo di Clark Kent, mentre Rachel Brosnahan è stata scelta per interpretare Lois Lane. Oltre a questo duo, una serie di altri personaggi sono stati ora ...I co - CEO James Gunn e Peter Safran hanno sviluppato tutta una serie di progetti che inizieranno con Creature Commandos in televisione esul grande schermo. Gunn ha inoltre ...Tra le nuove aggiunte al cast di, il prossimo film di James Gunn, c'è anche Nathan ...

Superman: Legacy, Nathan Fillion come Lanterna Verde, e altri eroi DC Cinefilos.it

Dopo gli ultimi annunci di casting, il regista ha spiegato il motivo della presenza di così tanti eroi DC nel prossimo film di Superman.Ieri sono stati annunciati tre attori che si uniscono al cast di Superman: Legacy di James Gunn, il film che aprirà le porte del nuovo universo DC. Dopo che David Corenswet e Rachel Brosnahan sono sta ...