Superman | Legacy | Isabela Merced sulla sua Hawkgirl | Il miglior regalo di compleanno

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'attrice ha postato su Instagram la sua reazione al suo ingresso nel nuovo film didiretto da James Gunn. Solo ieri notte è stato annunciato l'ingresso nel cast didi, Edi Gathegi e Nathan Fillion. La reazione dellanon si è fatta attendere, in quanto l'attrice si è fiondata sui social per commentare la notizia. Entusiasta della notizia, l'attrice ha postato un'immagine di, personaggio che interpreterà nel nuovo film del DC Universe, più la didascalia: "James Gunn mi ha fatto ildipossibile". L'attrice, appena 22enne, è nata infatti il 10 luglio 2001, e l'annuncio del suo casting è arrivato ieri, 11 luglio, quando mancano esattamente ...

Superman: Legacy, Nathan Fillion come Lanterna Verde, e altri eroi DC Cinefilos.it

L'attrice ha postato su Instagram la sua reazione al suo ingresso nel nuovo film di Superman diretto da James Gunn.Dopo gli ultimi annunci di casting, il regista ha spiegato il motivo della presenza di così tanti eroi DC nel prossimo film di Superman.