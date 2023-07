Superman | Legacy | Anthony Carrigan entra nel cast con il ruolo di Metamorpho

(Di mercoledì 12 luglio 2023) DC Studios ha annunciato l'arrivo ditra i protagonisti del film, scritto e diretto da James Gunn.avrà nel suoanchee James Gunn ha rivelato che la star della serie Barry avrà la parte di. Negli ultimi giorni si susseguono le notizie sugli arrivi tra gli interpreti del progetto che riporterà sul grande schermo la storia di Clark Kent. Il nuovo arrivo nelè solo il nome più recente tra quelli annunciati dai DC Studios per ildiche sarà guidato da David Corenswet e Rachel Brosnahan nei ruoli ...

Superman: Legacy, Nathan Fillion come Lanterna Verde, e altri eroi DC Cinefilos.it

Il filmmaker ha spiegato in un post su Threads che in nessun modo la scelta dei personaggi è influenzata dalla necessità di costruire un franchise.Superman: Legacy: Nathan Fillion, Isabela Merced ed Edi Gathegi nel cast Inizia a crescere il cast di Superman: Legacy. Se poche settim...