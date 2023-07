Superbonus | Misiani-Pagano Pd | ‘iniziativa comune con M5S e opposizioni' **

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Roma, 12 lug. - (Adnkronos) - Sul superbonus “vogliamo fare un'iniziativacon il M5S e tutte le forze di opposizione, sia nella gestione dell'emergenza che sul ragionamento di prospettiva”. Lo dice all'AdnKronos Antonio(Pd), che oggi ha voluto portare il sostegno del Partito democratico agli esodati del superbonus da 10 giorni in presidio davanti al ministero. Così come il presidente del M5S Giuseppe Conte, che ha anche incontrato il ministro Giancarlo Giorgetti e ha da poco lasciato il presidio. C'è dunque una convergenza Pd-M5S sul superbonus? “Sì”, risponde Ubaldo(Pd), presente anche lui conal sit-in degli 'esodati' del superbonus.

