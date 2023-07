Superbonus e crediti incagliati | cresce il pressing per un decreto salva-esodati

incagliati, in arrivo la soluzione Giuseppe Conte in uscita dagli uffici del Mef ha dichiarato di aver avuto un lungo confronto con il ministro Giorgetti e i suoi tecnici. La ...... Le altre detrazioni e deduzioni; Id'imposta; Il recupero del patrimonio edilizio; La riqualificazione energetica; Il bonus mobili ed elettrodomestici; Il. Sconti fiscali 2023, la ...Così il presidente del M5S Giuseppe Conte al Mef per l'incontro con il ministro Giorgetti, sulla questioneincagliati. 'Abbiamo avuto con il ministro e i suoi tecnici un lungo ...

Il governatore Cirio li incontra e promette un intervento, mettendo in campo le partecipate della Regione per l’acquisizione dei crediti: “Non vi lasciamo soli” ...Protestano gli " esodati del superbonus": abitano case con avori di efficentamento energetico in corso, ma il credito non verrà riconosciuto dopo lo stop del governo. Diversi i cittadini marchigiani i ...