Successo per la presentazione dell’Osservatorio di Fimaa “Valori Metroquadro”

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Oltre centocinquanta agenti immobiliari ed esperti del settore presenti tra il pubblico allo IAV Club di Via Nazario Sauro, in occasione delladi” edizione 2023. Ad aprire i lavori, il PresidenteCampania Vincenzo De Falco, che ha illustrato le tematiche del mercato immobiliare sul territorio della provincia di Napoli e lo scopoche è stato redatto con la collaborazione di circa 200 agenti immobiliari, che hanno rilevato strada per strada idel degli immobili ad uso abitativo e di quelli commerciali. Molti sono stati gli argomenti trattati dai relatori intervenuti; in particolare è emerso che iimmobiliari hanno avuto un andamento ...