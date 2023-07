Su Rai 1 la storia di Adam Jones | chef ambizioso con un passato di alcol e droghe | pronto a ripartire con una nuova brigata

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Uno, ancora scottato dopo un brutto fallimento, prova a rialzarsi per raggiungere il suo obiettivo: conquistare la terza stella Michelin. Lui èe a interpretarlo è Bradley Cooper, il protagonista del film Il sapore del successo. In onda stasera alle 21.25 su Rai 1, vede nel cast anche Sienna Miller, Omar Sy e Riccardo Scamarcio. Sienna Miller, la regina dello stile boho chic X ...

Una grande avventura partigiana e unad'amore e di amicizia, raccontata dal punto di vista ... Una produzione associata Fandango e Matrioska , in collaborazione conFiction . Prodotta da ......la questione razziale prendono una forma di rado vista in precedenza con il film programmato da... la misura dei protagonisti e la verve romantica dellasostengono un intreccio complesso, ......Cinema, The Jackal, Giffoni Innovation Hub, Twiceout, Centro di Competenza Meditech, Netweek, ... Ma non è tutto, un'altrasi nasconde all'interno dello show live, un vero e proprio ...

a.C.d.C. - RAI Ufficio Stampa Rai Storia

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...«Fuori programma. Le mie memorie dalla Rai», un libro che nasconde due storie: una piccola storia della televisione, piena di retroscena, di gustosi episodi, di nascite e battesimi di programmi storic ...