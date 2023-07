Comuni, province e regioni non sono pronti sul. La maggior parte degli enti italiani che gestisce il trasporto pubblico locale (83%), sulla ... l'Autorità di Regolazione dei, con norme e ......si parla di una riunione al ministero delle Infrastrutture la riunione è per fare il punto sul... ha aggiunto "Non c'è nessuna convocazione dei sindacati della categoria deial Mit", ha ...... un lotto che sarà finanziato con i fondi dele per il quale Veneto Strade procederà ad ... in parte costituito da fondi regionali ed in parte da fondi del Ministero Infrastrutture e(MIT)...

Su Pnrr trasporti comuni, province e regioni non sono pronti - Su ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Questa mattina i rappresentanti sindacali hanno incontrato Matteo Salvini al ministero dei Trasporti: tra i temi sul tavolo anche gli scioperi ...Comuni, province e regioni non sono pronti sul Pnrr. La maggior parte degli enti italiani che gestisce il trasporto pubblico locale (83%), sulla pianificazione dichiara inadeguato il proprio personale ...