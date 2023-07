Studentessa 23enne violentata nella sua camera al campus universitario | aggressore condannato a 6 anni e 8 mesi

Questa la condanna che il tribunale per i minorenni ha inflitto al giovane (diciassettenne al momento del fatto) di origine straniera processato con l'accusa di avere violentato unain ...... è stata denunciata una22enne recanatese che, controllata nel centro di Civitanova a ... Sul fronte degli stupefacenti, è stato segnalato alla Prefettura unresidente nella provincia ...È un bilancio amaro quello che traccia Ilaria Lameta , lache un paio di mesi fa aveva dato il via alla protesta delle tende davanti alle università per denunciare il caro affitti . Ora non ci sono più tendopoli davanti al Politecnico in ...

Studentessa 23enne violentata nella sua camera al campus universitario: aggressore condannato a 6 anni e 8 mes leggo.it

Sei anni e otto mesi di carcere. Questa la condanna che il tribunale per i minorenni ha inflitto al giovane (diciassettenne al momento del fatto) di origine straniera processato con l'accusa ...Accolta (nel rito abbreviato) la richiesta della Procura: il diciasettenne, si introdusse nella residenza di notte e violentò una studentessa di 23 anni ...