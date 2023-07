Studente di Modena morto in Olanda | mistero sulle cause Era esperto di cybersicurezza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Un giovane modenese, Ruben Biskupec, èin circostanze misteriose mentre si trovava inper motivi di studio. Il 25enne era molto conosciuto aper essere stato un giocatore di spicco di rugby e football americano. Laureato in ingegneria informatica, si trovava ad Eindhoven per specializzarsi inall’Istituto di tecnologia. I genitori, che agestiscono una pizzeria, si stanno recando inper capire cosa sia accaduto al figlio. Due anni fa, Il giovane di origine croata aveva vinto un campionato di seconda divisione con Vipers, squadra di football americano. Aveva militato nelle giovanili del “Rugby 1965”, arrivando a giocare in prima squadra in serie A (la terza serie in Italia) nel ruolo di ...

I genitori del 25enne, che a Modena gestiscono un ristorante, stanno andando in Olanda per capire che cosa sia accaduto al figlio.

La magistratura olandese sta indagando sulla morte di Ruben Biskupec, studente modenese di 25 anni ed ex campione di rugby, morto in circostanze misteriose ...Ruben Biskupec morto in Olanda: il 25enne ingegnere informatico di origini croate e cresciuto a Modena dove ha giocato sia a rugby sia a football americano, è deceduto in un ...