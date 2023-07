Stoltenberg | l' Ucraina vicina alla Nato mai come ora

L'è vicina alla Nato come mai prima d'ora". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jensin conferenza stampa con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. . 12 luglio 2023...al termine di un incontro iniziale tra il segretario generale Jense il presidente Zelensky. La riunione a livello di capi di stato e di governo tra il consiglio Nato e l'(alla ...11.15: dasfide globali "La Nato è un'Alleanza regionale tra Europa e Nord America, ma le sfide sono globali e la nostra sicurezza interconnessa". Così il segretarioapre a ...

Tajani: "L'adesione dell'Ucraina alla Nato di fatto c'è" | Zelensky: "La Germania ci fornirà altri missili Patriot" TGCOM

Vilnius, 12 lug – “L’Ucraina non è mai stata così vicina alla Nato come oggi”. Così il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in conferenza stampa da Vilnius per il Summit Nato. “Gli alleat ..."Caro Volodymr, è un onore averti qui al summit Nato: quando Putin ha invaso l'Ucraina ha sottostimato il coraggio del popolo ucraino e la determinazione della leadership ucraina, ma anche l'unità del ...