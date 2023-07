STEM | Valditara | “Potenzieremo l’insegnamento delle materie scientifiche | ecco come”

In particolare, sulla questione delle materieha affermato: "Nella Legge di Bilancio abbiamo inserito misure volte al miglioramento dell'insegnamento delle materiecon azioni dedicate ...Tra gli interventi anche quello con il ministro. Il ministro dell'Istruzione e del ... tecnologiche, ingegneristiche e matematiche () e di favorire l'accesso ai percorsi di istruzione e ...Il ministro Giuseppeè intervenuto al o question time alla Camera per rispondere ad alcune domande riguardanti precariato, asili nido, PNRR e. In particolare, sulla questione del degli asili nido ha ...

Precariato scuola, asili nidi, Pnrr e Stem, Valditara risponde al question time - Rivedi la diretta - Notizie Scuola Tecnica della Scuola

“I divari a sfavore del Mezzogiorno si accentuano nella scuola secondaria: -15 punti percentuali al termine del primo ciclo e 22-23 punti al termine delle superiori. Per la matematica arriviamo addiri ...Il ministro dell’Istruzione e del Merito ha risposto ad alcune domande al question time alla Camera. In particolare, sulla questione delle materie Stem ha affermato: “Nella Legge di Bilancio abbiamo ...