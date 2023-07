Stefano De Martino sull' auto d' epoca fugge dalla crisi con Belen Rodriguez

(Di mercoledì 12 luglio 2023), 38 anni, mostra la sua piccola Luna Marì dolcissima in costume nel salotto dell'appartamento milanese.Depubblica scatti insieme a Santiago. Non ci sono immagini di ...

Belen Rodriguez, 38 anni, mostra la sua piccola Luna Marì dolcissima in costume nel salotto dell'appartamento milanese.Depubblica scatti insieme a Santiago. Non ci sono immagini di coppia, ma sul web si scatena la bufera. Si parla di crisi, di addio, di separazione definitiva. Fino alla Storia in cui ...Mentre i rumors riguardanti una nuova crisi sentimentale traDee Belen Rodriguez si fanno sempre più insistenti, , prendendo di mira anche i suoi profili social che sono stati riempiti di commenti inopportuni. Alessia Marcuzzi, la reazione ...La settima sezione penale del Tribunale di Napoli (presidente Marta Di) ha assolto gli imputati al processo sui controlli relativi alle presunte carenze igienico e ... Antonio Di(difeso ...

Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta la foto che cambia tutto allontanando le voci di crisi Il Fatto Quotidiano

Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi Dopo i segnali lanciati dalla coppia – lei che elimina un post con il marito e lui che toglie la fede – il conduttore tv posta una foto che pare ras ...Negli ultimi giorni il gossip aveva messo di nuovo al centro del dibattito una presunta crisi - l'ennesima - tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le voci di un allontanamento tra i due si erano d ...