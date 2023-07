Stasera in tv mercoledì 12 luglio | Il sapore del successo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima seratain tv12. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film diin tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima seratain tv

La partenza era prevista per le 21:45 discorso, ma l'aereo non ha lasciato lo scalo ... 'Se possibile, vorrei chiedere a 20 volontari di scegliere di non volare a Liverpool. Se ...... proseguirà, tra gli altri appuntamenti, con Massimiliano Gallo in, punto e a capo! (... Lino Cannavacciuolo aprirà la sezione musica con Via Napoli (26 luglio). La sezione danza ...... l'appuntamento è per, alle 18.00, a piazza dell'Angelo a Torre Faro. "Un luogo " scrivono ... ecco i prossimi appuntamenti in programma:12 luglio , alle 21.00, alla Casa del Popolo, ...