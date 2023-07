Star Wars | Ahsoka | rilasciato il nuovo poster con Rosario Dawson

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) E’ statoundiper accompagnare iltrailer pubblicato oggi. La ribelle protagonista è in primo piano e i fan sono al settimo cielo per il fatto che questa serie sia in corso. La strada daRebels a questo punto è stata lunga, ma la serie diè finalmente arrivata. NelinterpretaTano. Ilfilmato mostra alcuni nuovi personaggi che probabilmente potrebbero avere un loroin breve tempo., online il ...