Spunta l' ultima foto di Kata sulle scale dell' ex albergo

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Nel corsoo speciale di stasera di Chi l'ha visto, il programma di Rai 3 condotto da Federica Sciarelli e dedicato alla ricerca di persone scomparse e all'approfondimento di casi di cronaca, è stato al centro'attenzione dei telespettatori il caso di, la bimba peruviana di cinque anni sparita nel pomeriggio del 10 giugno dallo stabile occupato in cui viveva con la madre e il fratello. Primaa puntata di stasera, mercoledì 12 luglio, di Chi l'ha visto, l'tracciaa piccolaè un video che la riprende nel cortile. La Procura di Firenze continua le indagini per sequestro a scopo di estorsione: unae ipotesi finora più accreditate è che la sparizione possa essere collegata al racket degli alloggi. Ora si ...

2023 - 07 - 12 14:22:24 Empoli,Gyasi per l'attacco Ipotesi Gyasi per l'attacco dell'Empoli. ... Con Zielinski tentato dalle sirene arabe, il giovane centrocampista dell'Udinese è l'idea ...L'pista porta allo svizzero di origini albanesi Ardon Jashari (classe 2002), in forza al Lucerna. Intanto sulla trequartiil nome del russo Aleksej Miranchuk (classe 1995 ex Lokomotiv ...... come riportato ieri da un servizio del TgLa7,il nome dello zio Mario Meneguzzi , deceduto ... Quest'gli avrebbe confidato anche di aver paura e che le sarebbe stato intimato di tacere ...

Kata, spunta l'ultima foto della bimba scomparsa a Chi l'ha visto Il Tempo

Huw Edwards, l'anchorman che ha dato al Regno Unito e al mondo la notizia della morte della regina Elisabetta II l'8 settembre dell'anno scorso, è la star televisiva al ...La crisi tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è reale Le ultime indiscrezioni sembrano confermarla. E, ora, spunta una foto che svela come stanno le cose.